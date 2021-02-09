Kütahya’da bir köy daha karantina altına alındı

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle Üçhüyük köyü karantinaya alındı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçemize bağlı Üçhüyük köyü 8 Şubat itibarıyla karantina altına alındı. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 10 gün sürecektir. Karantina altına alınan Üçhüyük köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır. İlçe genelinde ve köylerimizde Korona virüs tedbirlerine eksiksiz uymanız sizlerden isteğimizdir" dedi.

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