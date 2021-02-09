Domuzuna çarpan otomobil devrildi, ölü sayısı 3'e yükseldi

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün gece kaza ilçeye 20 kilometre uzakta bulunan Hisarbey köyünde meydana geldi. Tuncay Damrık'ın (32) kullandığı 43 ABT 239 plakalı araç, seyir halindeyken aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarına devrildi. Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık (55) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Ayşe Damrık (55) ve Hatice Damrık (35) ise, kaldırıldıkları Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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