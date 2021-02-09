Emet'te 17 şehidin mezarı yenilendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 17 şehidin mezranı yenilendi. Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi, İl Özel idaresi, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ve Ecdad Derneği vasıtası ile gerçekleştirilen çalışmada 17 şehit mezarı yenilendi. Emet İlçesi Hisarlık Tepesi'nde 8, Emet kabristanında 1, Gürpınar köyünde 1, Günlüce köyünde 5, Işıklı köyünde 1 ve Eseler köyünde 1 olmak üzere toplamda 17 şehit mezarı yenilendi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Aziz vatanımızın savunulmasında gözünü kırpmadan, canlarını feda ederek, şanlı tarihimize adını altın harflerle yazdıran ve ilçemizin gurur kaynakları olan şehitlerimizin kabirleri yenilenmiştir. Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilen yeni şehitliklerin yapımında büyük katkısı olan ve emeği geçen kurumlara, dernek ve şahıslara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki Şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak onlara borcumuzu ödemiş olmayız. Şehitlerimizin Allah katındaki makamları hepimiz tarafından biliniyor. Onlar vatanımız, milletimiz ve milli değerlerimiz uğruna canlarını feda ettiler. Bizler de, bize destek veren kurumlarımızla birlikte şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek istedik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum'' dedi.

Gerek milli mücadele yıllarında verilen şehitlerimiz gerekse terörle verilen mücadele verirken şehit olan güvenlik güçlerimizin mezarlarının yenilenmesinin tarihi görevleri olduğunu dile getiren Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Kahraman ecdadımızın aziz şehitlerimizin sayesinde bugün bu topraklarda huzur, güven içinde yaşıyoruz. Onlara borçlarımızı ödeyebilmemiz asla mümkün değildir. Ancak aziz şehitlerimizin kabirlerini yenileyerek gelecek kuşaklara da bu vatan için yaptıklarını ve akıttıkları kanlarını hatırlatmak görevimizdir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak görevimizdir. Bu konuda Emet belediyesi olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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