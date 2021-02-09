Görevinin ilk gününde şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yeni görevine başlayan Kaymakam Özgür Pelvan, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Aslanapa ilçesindeki görevine Şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek başlayan Kaymakam Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Kutsal değerleri için gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyan şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Her fırsatta sizlerin yanında olmaya dikkat edeceğiz. Allah tüm şehitlerimizi rahmet eylesin, tüm gazilerimize de şifa versin” dedi.

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