Öğrenciler sokak kedileri için 60 yuva yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için yuva yaptı.

Tavşanlı Milli Egemenlik İlk Okulu öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları için 60 yuva yaptı. Kış aylarında sokak kedilerinin barınmaları için yapılan yuvalar, şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek. Milli Egemenlik İlk Okulu öğretmeni Şevkiye Akarsu, "Havalar çok soğuk olduğu günlerde aldığım duyumlarla kedilerin donarak öldüğünü öğrendim. Vicdanen çok rahatsız oldum ve velilerimize bir proje başlatmamız gerektiğini söyledim. Velilerimize ilettim ve sağ olsunlar olumlu baktılar. Her biri ayrı proje ürettiler ve hayvan sevgisini küçük yaşta bilinçlendirilmesi için de güzel bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

Okulu ziyaret eden Tavşanlı Hayvanseverler Derneği Başkanı Onur Sami Özdal, "Öğretmenimiz Şevkiye Akarsu'nun fikri ve çalışması ile ona eşlik ettik. Çocuklarımız ve veliler sağ olsunlar çok duyarlı davrandılar. Böyle bir proje ile hep birlikte çalışmaktan mutlu olduk. Umarım Tavşanlı'da böyle çalışmaların daha fazla gelişmesini ve ilerlemesini sağlayabiliriz" diye konuştu.

Hayvanseverler Derneği üyesi Gözde Saygılı ise, güzel bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yuvaları evlerinde büyük bir mutluluk ile yaptıklarını anlatan Milli Egemenlik İlkokulu 1D sınıfı öğrencileri, bu soğuk günlerde üşümemeleri için, soğuktan korunmaları için yaptıklarını belirttiler.

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