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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 araç trafikten men edildi

İHA

30 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 2021 yılının ilk ayında kurallara uygun olmayan 30 aracın trafikten men edildiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ocak ayında Simav Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Bölük Komutanlığı’nın trafik ekipleri tarafından, ilçe genelinde 6 bin 274 araç denetlendi, 5 bin 252 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Haklarında arama kararı olan 12 kişi yakalandı.
30 günde 30 araç trafikten men edilirken, toplam 448 araca / kişiye trafik cezası uygulanarak 229 bin 485 TL trafik para cezası kesildiği bildirildi.

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