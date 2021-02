Özel eğitimli köpekler Kütahya'nın en çalışkanları oldu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polis ve jandarma ekiplerinin en önemli yardımcı elemanı olarak özel eğitimli köpekler kullanılıyor. Narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere her alanda suçlulara korku salan köpeklerin eğitimleri ise oluşturulan özel parkurlarda gün boyu sürüyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Jandarma Komutanlığı'na bağlı şubelerde görev yapan Thor, Mola, Peron, Deprem ve Dobra adlı özel eğitimli köpekler kendileri için özel oluşturulan parkurda eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere şüphelilerce gizlenen suç unsurlarını bulmada etkin rol oynayan köpekler, operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı. Her alanda kullanılan özel eğitimli köpekler, başarılarıyla polis ve jandarma ekiplerinin vazgeçilmezi oldu. Kütahya'da geçen sene gerçekleştirilen operasyonlara katılan köpekler, 46 kilo 320 gram esrar, 1 kilo 740 gram bonzai, 1 kilo eroin, 4 bin 363 adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesinde aktif rol aldı.

THOR, 1,5 YILDA 200 OPERASYONA KATILDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Thor ile birlikte 200 civarında operasyona katıldıklarını belirten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitmeni İdarecisi Polis memuru Ogün Uluçay, "Köpeğimiz Thor ile birlikte yaklaşık olarak 1.5 senedir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyoruz. Köpeğimizle birlikte 200 civarında operasyona katıldık. Köpeğimizin tepki vermesi sonucu yaklaşık 25 kilo esrar, 1,5 kilo bonzai, 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdik. bir diğer başarılı köpeğimizin cinsi Belçika Malonois ve 3 yaşında. 3 aylık bir eğitimden geçiyor. Bu eğitimin sonrasında da aktif olarak çalışmaya başlayacak. Ancak bütün köpeklerimizin eğitimi aralıklarla devam ediyor.Köpeğimiz ile ev, araç ve arazi gibi her türlü aramalara beraber katılıyoruz" dedi.

İZ SÜRME, TAKİP, BOMBA ARAMA KÖPEKLERİN İŞİ

Kütahya İl Jandarma komutanlığı Köpek Unsurları Eğiticisi Uzman Jandarma Çavuş Cüneyt Çelik, Türkiye'de belli bölgelerde ana eğitim merkezi olduğunu söyledi. Çelik, "Nevşehir´de 14 haftalık eğitimin ardından Kütahya´da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü emrine 'Mola, Peron, Deprem ve Dobra' adlı köpekler verildi" dedi.

Köpeklerin eğitim süreçleri ve özellikler hakkında ise Çelik şunları anlattı: "Kütahya Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde 3 adet köpeğimiz bulunuyor. Bir adet de KOM Şube Müdürlüğü emrinde uyuşturucu ve uyarıcı madde köpek unsuru görev yapmakta. İki adet bomba arama, bir adet iz takip ve uyuşturucu ve uyarıcı madde arama köpeğimiz var. 2020 yılı içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde arama köpeğimiz 21 kilo 320 gram kubar esrar, 240 gram bonzai, 1 kilo eroin ve 863 adet sentetik hap ele geçirildi. Köpeklerimizin özelliklerinden bahsedecek olursak, uyuşturucu ve uyarıcı madde arama köpeğimizin adı 'Mola'. Cinsi Belçika Malinois. Mola 4 yaşında ve 4 yıldır beraber görev yapmaktayız. Bomba aramada da bir adet Alman çoban ve iz takip köpek unsurlarında da Labrador cinsi köpeğimiz bulunuyor."DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

