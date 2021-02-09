İlkokul öğrencilere Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu'ndan ders

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğretmenlerinden Nilgün Dündar ve öğrencileri tarafından medya okur yazarlığının geliştirilmesi amacıyla "Dijital Yerlilerle Medya Okuryazarlığı" adında bir proje çalışması başlattı.

Gediz Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Nilgün Dündar ve öğrencileri eTwinning platformu üzerinden "Dijital Yerlilerle Medya Okuryazarlığı" adında bir proje çalışması başlattı. Projeye, Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı. Projede toplam 9 öğretmen ve 50’ye yakın öğrenci görev aldı. Projenin koordinatörü Nilgün Dündar proje hakkında bilgi vererek, "2005 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun eöğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan; Avrupa’daki okulların birbirleri ile iletişim kurduğu, işbirliği ve bilgi alış verişi yaptığı, projeler oluşturduğu ve ülkemizin de 2009 yılından bu yana içinde olduğu bir topluluk olan eTwinning, bu yıl ana temasını “Medya ve Medya Okuryazarlığı” olarak seçti. Medya araçlarının, Covid 19’la birlikte okul öncesinden üniversiteye kadar tüm dünya çocuklarının ve gençlerinin aynı zamanda okul aracı da olması, kuşkusuz eTwinning platformunun bu kararında etkili oldu. Artık 7’den 70’e her bireyin medyayı çözümleyebilmesi, yorumlayabilmesi ve medya iletilerini doğru anlayabilmesi her şeyden daha önemlidir. Medya okuryazarlığı dediğimiz bilincin küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kazandırılması gereklidir. İşte bu noktadan hareketle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile birlikte, kuruculuğunu Konya Yunak Kuzören Ortaokulu’ndan Buse Aydın ve Kocaeli Çayırova İlkokulu’ndan Zeynep Kahraman’ın yaptığı; ülkemizden sekiz ve kardeş ülke Azerbaycan’dan da bir öğretmenin olduğu, “Dijital Yerlilerle Medya Okuryazarlığı” isimli bir projeyi, eTwinning platformunda yürütmeye başladık” dedi.

Dündar; “Proje etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nilüfer Pembecioğlu ile 8 ilimizde ve Azerbaycan’da bulunan öğrencilerimiz uygulama üzerinden bir araya geldik. Okul Müdürü Ali Arısoy, Prof.Dr.Nilüfer Pempecioğlu Hocamız öğrencilerimize çok değerli bilgiler aktardı. Farklı illerden farklı arkadaşlarla bir araya gelmek, ayrıca değerli bir üniversite hocasından bilgiler almak öğrencilerimiz için çok anlamlıydı. Bu tür etkinliklerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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