Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİKütahya'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta ölen Erdoğan Damrık (36), Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık'ın (32) cenazeleri, yakınları tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Harmancık Mezarlığına getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından Harmancık Mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Simav Mehmet YENEN

2021-02-09 17:52:28



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