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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 3 kişi yan yana toprağa verildi

İHA

Trafik kazasında hayatlarını kaybeden 3 kişi yan yana toprağa verildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, otomobilin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.
Hisarbey köyü yakınlarında dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınları tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Simav’ın Harmancık köyü kabristanına getirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında cenazeler yan yana toprağa verildi.
Hayatını kaybedenlerden Erdoğan Damrık’ın eşi Ayşe Damrık’ın, İzmir’deki ameliyatı sonrası Simav’a getirilirken kaza geçirdiği, ölen Ayşe Damrık’ın ise Erdoğan Damrık’ın gelini olduğu belirtildi.
Simavİzmir karayolunun 20. kilometresindeki Hisarbey köyü çevre yolunda, Tuncay Damrık’ın (32) kullandığı 43 ABT 239 plakalı aracın yola çıkan domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada, Erdoğan Damrık (55), Ayşe Damrık (55) ve Hatice Damrık (35) hayatını kaybetmişti.

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