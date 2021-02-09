Tavşanlı'da anız yangını büyümeden söndürüldü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan anız yangını yapılan ihbar ile büyümeden söndürüldü.



Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangında boş bir arazinin yanında bulunan sazlık alan kısmen yandı. Bölgeye yönlendirilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

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