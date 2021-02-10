Kaymakam Yazıcı: ''Köylerimizde devam eden yatırımları takip ediyoruz''

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Taşkıran ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ile birlikte köylerde devam eden yatırımları inceledi.

Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Pusatlar köyü ziyaretimizde, köy muhtarından köy sorunlarını ve vatandaşlarımızın isteklerini dinledik, eski okul binasında ve yapımı tamamlanan parke taşı işlerinde incelemelerde bulunulduk. Daha sonra Kızık köyü ziyaretinde köy muhtarı ile bir süre sohbet ettikten sonra köy camilerinde ve yapımı tamamlanan düğün salonu bakım onarım işi hakkında bilgiler aldık. Son olarak Ağarı köyünü ziyaret ederek yapımı tamamlanan köy kahvehanesi ısı yalıtım işlemi yerinde inceledik. Çavdarhisar ilçemize bağlı tüm köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızı dinliyor ve devletimiz tarafından yapılan yatırımları takip ediyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.