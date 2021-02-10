Rektör Uysal: "Toplumu ayrıştırıcı ve asayişi bozucu yasa dışı eylemleri kınıyorum”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, son günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması bahane edilerek toplumun manevi değerlerine yapılan saldırılara ve yasa dışı eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Rektör Kazım Uysal, açıklamasında,” Anayasamızın 130 ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi, devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atamasının Cumhurbaşkanımızca yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız da Anayasa ve kanundan doğan yetkisi çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne sayın Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak 2 Ocak 2021 tarihinde atamıştır. Bu atama bahane edilerek demokratik ölçüleri aşan ve bir takım terör unsurlarının da katıldığı şiddet eylemleri gerçekleştirilmiş ve bu eylemler çerçevesinde toplumun manevi değerlerine saldırıda bulunulmuştur. Bu tür eylemlerin şahsım ve üniversitem adına kabulü mümkün değildir. Bilindiği gibi ifade özgürlüğü hakkı ve bu özgürlüğün bir yansıması olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, bir toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için en esaslı şartlardan biridir ve demokratik toplumun ana temellerindendir. Bu özgürlük, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de güvence altına alınmıştır. Ancak her özgürlüğün bireylere beraberinde bir takım görev ve sorumluluklar yüklediği, yani özgürlüklerin sınırsız olarak kullanılamayacağı özellikle diğer bireylerin özgürlüklerine müdahale teşkil ettiği ve kamu düzenini bozduğu noktada sınırlandırılması gerektiği de gayet açıktır” dedi.



“İslam dininin kutsal mekanı olan Kabe’ye de saygısızlık yapılmıştır”

Rektör Uysal,” Kamuoyu tarafından bilindiği üzere Boğaziçi Üniversitesine yapılan atama gerekçe gösterilerek bir takım yasa dışı terör unsurlarının da katıldığı eylemlerle demokratik süreçleri aşan şiddet eylemlerinde bulunulmuştur. İfade özgürlüğü ve bunun bir yansıması olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının demokratik toplumların en temel haklarından biri olduğunu kabul etmekle beraber, terör unsurlarının katıldığı toplumu ayrıştırıcı ve asayişi bozucu yasa dışı eylemleri kınadığımı da açıkça belirtmek isterim. Yine Boğaziçi Üniversitesinde, Cumhurbaşkanımızca yapılan rektör ataması protestoları çerçevesinde İslam dininin kutsal mekanı olan Kabe’ye de saygısızlık yapılmıştır. Din, inanç ve vicdan özgürlüğü de ulusal ve uluslararası hukukta ifade özgürlüğüyle eşit düzeyde korunan temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle dinimizin ve insanlığın kutsal değerlerinden Kabe’ye karşı yapılan bu saygısızlığın yansımasını da bir özgürlük alanı olarak değerlendirmek asla mümkün değildir. Toplumumuzun kutsal değerlerine saldırı teşkil eden ve demokratik süreçleri aşan şiddet eylemlerini kınıyor, hukuka ve toplumsal değerlere saygılı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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