Küresel salgın döneminde vatandaşa devlet eli uzandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, küresel salgın (Covid19) döneminden olumsuz etkilenen 5 bin 182 kişiye yardım yapıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında, vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini belirtti. Kaymakam Halim, “İlçemizde küresel salgından olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza çeşitli adlar altında sosyal destek sağlandı. Bu kapsamda 1’inci Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi’nde (EİKP) 2 bin 119 kişi, 2’inci Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi’nde (EKİP) bin 510 kişi, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m yardımında 589 kişi, pandemi yardımında 873 kişi, diğer kuruluş yardımlarında 91 kişi olmak üzere, toplam 5 bin 182 gerçek kişiye sosyal destek yardımlarını ulaştırdık” dedi.

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