Kütahya'da alt yapı çalışmaları

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Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler Fatih Mahallesi, Hacıazizler ve Zafertepe Mahallesinde, kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyorlar. Yapılan çalışmalar ile şehrin alt yapı sorunu çözüme kavuşurken, yeni yerleşim alanlarının da alt yapısı hazır hale getiriliyor. Hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Kütahya’da alt yapı adına eksik yada yenilenmesi gereken sokak ve caddelerde plan dahilinde çalışmalarını başlatıyor.

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