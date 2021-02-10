Başkan Çetin: "Covid-19, sigara içen kişilerde daha ağır seyrediyor"

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Rümeysa Güzel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’yu makamında ziyaret etti.

Yeşilay ve YEDAM hakkında konuşan Kütahya Şube Başkanı Çetin, “YEDAM bünyesinde tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor” dedi.

Başkan Nuri Çetin, “Sigarayı bırakma konusunda yerel basın olsun, belediye olsun görüşme sağladık. Bugün de KSBÜ’ye geldik. Gelme sebeplerimizden birisi de YEDAM’ı tanıtmak. Yeşilay ve YEDAM iki kardeş kuruluş ama Yeşilay şubeleri olarak bizler her zaman YEDAM’ın lokomotifiyiz. YEDAM gerek duyan herkese ücretsiz bir tedavi sunuyor. Kurumlardan ve çevresinde YEDAM’a ihtiyaç duyan kişilerden gençleri yönlendirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü konusuna değinen Çetin, “Covid19, sigara içen kişilerde daha ağır seyrediyor. Bugün biliyorsunuz Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bu vesileyle sigarayı bırakmanın tam zamanı” şeklinde konuştu.

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