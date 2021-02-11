Basın İlan Kurumu (BİK) Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın ve şube personeli Ulaş Fırat Çelik, Belediye Kütahya Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın beraberinde şube personeli Ulaş Fırat Çelik ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette resmi ilan iş ve işlemleriyle ilgili Başkan Işık’a bilgi verildi. Şube Müdürü Aşkın, Başkan Işık’a, 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Kütahya’da faaliyete geçen Basın İlan Kurumu’nun, gazetelerin işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili bilgi verdi. Yapılabilecek proje çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin bulunulduğu ziyaret, Şube Müdürü Aşkın’ın Başkan Işık’a Basın İlan Kurumu'nun Asrı Hayat kitabını hediye etmesiyle son buldu.

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