Kütahya, en bilinçli 3 il arasında

Kütahya Valisi Ali Çelik, “112 Günü” sebebiyle 7/24 görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi heyetini kabul etti.

Vali Ali Çelik’in makamındaki ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile ambulans, itfaiye, polis, AFAD, jandarma ve orman yangın ihbar temsilcileri yer aldı.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi faaliyetleri ve 112 Günü hakkında bilgiler verdi.

Kütahya’da 2015’te yüzde 75 olan asılsız çağrı sayısının 2020 yılında yüzde 44,77'ye düştüğünü kaydeden Vali Ali Çelik, “2020 yılında Türkiye genelinde asılsız çağrı sayısı yüzde 66,27 olarak açıklandı. Yüzde 44 asılsız çağrı sayısıyla 112’yi en bilinçli kullanan 3 ilden biri Kütahya’mız oldu. Asılsız çağrıların önlenmesinde duyarlılık gösteren hemşehrilerimize ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Koronavirüs günlerinde fedakârca çalışan 112 çalışanlarını başarı belgesiyle ödüllendiren Vali Çelik, “Salgın sürecinde en fazla yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri 112 Acil Çağrı Merkezi oldu. Gelen çağrı sayısı normalin 3 katına çıktı. Sizler bu sürecin en önemli parçası haline geldiniz, ciddi bir mesai harcadınız ve hiçbir eksiklik olmadan faaliyet gösterdiniz. Bu mücadeleyi omuzlayan, fedakârlık gösteren 112 ailesine teşekkür ediyorum” dedi.



“YAPILAN İŞ HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR”

Vatandaşa daha hızlı ve etkin hizmet sunulması için ambulans, polis, jandarma, itfaiye, orman yangın ve AFAD gibi acil çağrı merkezlerinin tek bir çatı altında toplandığını belirten Vali Ali Çelik, “Yaptığınız iş hayati bir önem taşıyor. İhbarı aldıktan sonra hızlı reaksiyon göstermeliyiz. Çağrı ne kadar kısa sürede cevaplanıyor, vatandaş ilgili kurumu yönlendirilebiliyorsa o kadar başarı vardır. Hedefimiz 60 saniye” diye konuştu.

Çağrı alıcıların nezaket ve anlayışla iletişim kurmasının öneminden de söz eden Vali Çelik, “Her vatandaşı kendimiz ya da bir yakınımız gibi düşünmeli, muhatabımızın üslubu ne olursa olsun ona nezaketle yardımcı olmalıyız” dedi.

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