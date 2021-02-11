Huzurevi için dairesini bağışladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımına başlanılan huzurevi inşaatı için isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, Eskişehir'de bulunan dairesini bağışladı.

Gazi Emet Huzurevi Yapma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ''4 bin metrekare arsa üzerinde 800 metrekare zemin alanına binanın oturacak. 5 katlı bir bina ile 90 kişiye hizmet verecek Huzurevi inşaatı için çok anlamlı bir bağış aldık. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever hemşerimiz, Eskişehir'de bulunan dairesini derneğe bağışladığını açıkladılar. Eskişehir'de yaşayan hayırsever vatandaşımız tarafından bağışlanan daire derneğimiz tarafından satılarak Huzurevi yapımında kullanılacak'' ifadeleri kullanıldı.

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