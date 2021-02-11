Kütahya’da hububat ekili alanlarda gelişim gözlenmesi yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlarca arpa ve buğday ekili arazilerde gelişim gözlenmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, “İl ve ilçelerimizdeki Müdür ve Mühendis arkadaşlarım tarafından arpa ve buğday ekili arazilerde gelişim gözlenmesi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde, erken ekilerek ilk yağmurları yakalayan bitkilerin çıkışları daha iyi olmasına rağmen, yağış gecikmesine bağlı gelişim geriliği, geç ekim yapılan tarlara da ise çıkış problemi var gibi görülmesine rağmen son yağışların etkisiyle çimlenmenin gerçekleştiği ve çıkışların devam ettiği görüldü. İnşallah İklim şartları uygun gittiği takdirde çıkışlar homojen olmasa da belirgin bir verim kaybı beklenmemektedir. Gübreleme zamanı konusunda ise çıkışlar homojen olmadığından (Bazıları kardeşlenme başlangıcında, bazıları yeni çıktığından) genel bir tarih belirtmekten ziyade çiftçimizin kardeşlenme dönemini takip ederek üst gübre uygulamasını yapması ve imkan var ise bu gübreyi iki kısım halinde vermesi doğru olacaktır. Allah çiftçi dostlarımıza bereketli bir sezon nasip etsin” dedi.

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