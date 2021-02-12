Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “'Tak Gülümse Protez Dişler’ görüntünüzde çığır açacak”

İstanbul’da faaliyet gösteren Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş, gülüş tasarımı ve diş estetiği konusunda özellikle iğneden korkan ve bu nedenle dişlerinin estetik görünümünü düzeltmekten imtina eden kişilere özel uygulanan geçici protez hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Son dönemde hemen herkesin ilgisini çeken “gülüş tasarımı”, “diş estetiği” gibi uygulamaların ne kadar yaygınlaştığının hepimiz farkındayız. Fakat misafirlik protez uygulaması bunların da üzerinde bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da faaliyet gösteren Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş bu anlamda özelikle dişçi işlemlerinden korkan kişiler için sadece yapıştırma usulü ile monte edilen geçici protez hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toktaş uygulama ile ilgili, “İğne korkusu olan ve gülüş tasarımı yaptıramayan kişilere umut olacak bir uygulama” dedi.

Misafirlik protez en pratik ve kısa yoldan sizi bembeyaz dişlere kavuşturur

Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş yapmış olduğu bilgilendirmede, “Misafirlik diş (Snap On SmileTak ve Gülümse ) ile her şeyi yiyebilir ve içebilirsiniz. Bakımı çok kolaydır. Hem geçici hem de kalıcı çözüm olarak kullanılabilir. Alt ve üst çenelere birlikte veya ayrı ayrı uygulanabilir. Misafirlik protez olarak adlandırdıkları bu uygulama için aylarca beklemenize gerek yok. Önemli bir toplantı ya da organizasyonda kullanmak üzere, önceden hazırladığımız misafir protezi ağzınıza yerleştiriyoruz. Bunun için en az 4 adet dişinizin ağzınızda olması lazım. Misafirlik protez en pratik ve kısa yoldan sizi bembeyaz dişlere kavuşturur” diyerek misafirlik protez uygulamasının ne kadar kolay uygulanabildiğini de vurguladı.

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