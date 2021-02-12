Yedieminde bulunan motosikletler satılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, çalıntı, buluntu ve resmi evrak eksikliği nedeni ile trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içerisinde teslim alınmayan motosikletlerin satılarak tasfiye edileceği bildirildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2918 sayılı Karayolları Kanununun Ek 14’’üncü maddesi kapsamında 283 motosiklet ve 2 otomobil türü aracın, hurda olarak ve trafikten çekme koşulu ile satılacağını belirtti. Kaymakam Halim, “ Satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/a maddesine göre 1 Mart 2021 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirilecektir. İhale, ömrünü tamamlamış araçlar için depolama ve işleme lisansı bulunan firmalar katılabilir” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.