Gazilik unvanını karavanına yazarak istedi

Kütahya'da işletmesi bulunan Emetli iş adamı Murat Çil, özel olarak yaptırdığı karavanına ''Gazi Emet'' yazarak ilçeye gazilik unvanı verilmesini istedi.

Kütahya'da özel bir İşletme sahibi Murat Çil, aracı için yaptırdığı karavanına Emet ilçesinin logosunu ve ''Gazi Emet'' ismini yazdı.

Murat Çil, yaptığı açıklamada, ''27 Nisan 1922 de öğleye doğru 350 kişilik Yunan birliği Emet ilçemizde Cevizdere de pusuya düşürülür. İlk kurşunu atan Prosuğun Ahmet ilk önce düşman kumandanın atını, 2. atışında kumandanı vurur. Akşama kadar süren şiddetli çatışmalarda düşman birlikleri getirdikleri mitralyözü bile kurmaya vakit bulamazlar. 200 kadar düşman askeri Cevizdere de öldürülürken, dağlara kaçanlarda köylerde imha edilmiştir. Kendimizi ilçemizin Gazilik unvanını hak ettiğini bilerek her alanda bu bilgileri kullanmalıyız. Karavanımı görenlere Gazi Emet'imizi ve neden Gazi dediğimizi, milli mücadele direnişimizi anlatarak aktarıyoruz. Bizler için memleket sevdası ayrı bir yer. Atalarımızın, akrabalarımızın, evimizin bulunduğu ilçemizi asla terk etmiyoruz. .Sürekli ziyaret ederken, yaptığımız her çalışmada memleketimizin reklamını da yapmaya gayret gösteriyoruz. İlçemiz için Gazilik unvanını istiyoruz'' dedi.

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