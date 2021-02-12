DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Rasim Ceylantekin, Ali İssi, Ali Özcan, Haldun Şekerci, Feyzullah Ünal ve Yavuz Bozkurt ile doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Fikret Özbay'ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediye sunuldu.

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