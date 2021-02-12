Kütahya'da ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, beraberindeki heyet ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette, ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesinin detayları görüşüldü.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal beraberinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, GSF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Şekerci, GSF El Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi M. Tahir İyioğlu ve Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı, makamında ziyaret ettiler. Kütahya Belediyesi’nin, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak alınan, 2 milyon 37 bin 433 TL bütçeli Sosyal Destek Programı 'Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor' projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştı. Ziyarette, imzalanan protokolde gelinen son nokta ve projenin detayları görüşüldü. Proje kapsamında kullanılacak olan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan konakların tahsisi de ziyarette görüşülen diğer konular arasında yer aldı. Rektör Prof. Dr. Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor' projesi ile 100 engelli vatandaşa, takı ve kuyumculukla ilgili meslek edinebilecekleri temel eğitim ve butik kuyumculuk yapabilecekleri eğitimin verilmesi sağlanıp, eğitime katılan 20 engelliye de ileri düzey eğitim verilerek, 8’i istihdam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.