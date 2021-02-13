Şaphane'de kan bağışı kampanyası

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) nedeniyle azalan kan stokları dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle ’Evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlardan dolayı kan stoklarında ciddi azalma olduğunu belirten Şaphane Kızılay Şubesi yöneticileri, ''Şaphane halkımız kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmama adına Türk Kızılayı ekiplerine kan bağışında bulundu. Kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm hemşerilerimizi bu bilinçle hareket etmeye ve Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu günlerde kan bağışında bulunmak çok önemlidir. Bugün soğuk havaya ve pandemi salgınına rağmen kan bağış kampanyamıza 56 vatandaşımız katılmış olup 49 ünite kan alımı gerçekleştirilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

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