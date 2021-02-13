Sokak hayvanlarını beslediler

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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk kış şartlarında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz Jandarma Ekipleri, soğuk kış günlerinde açlık çeken sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımı yaparak zor şartlarda hayatlarını devam ettiren küçük dostlarımızın yardımına ulaşmaya devam ediyor. Sizler de bizden yardım eli bekleyen sokaktaki can dostlarımızı unutmayarak evlerimizin ve dükkanlarımızın yakın çevrelerine mama bırakarak bize destek olabilirsiniz'' dedi.

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