Belediye ekiplerinin alt yapı çalışmaları

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Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin alt yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenibosna Mahallesi, Kimyacılar Sitesi, Halı Yıkamacıları Sitesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Azot Fabrikası'nı kapsayan alanda toplamda üç buçuk kilometre uzunluğunda terfi toplama hattı çalışmalarına başladı. Polietilen boru kullanılan terfi toplama hattı çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak kullanıma açılacak.

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