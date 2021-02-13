Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı

DHA

Öğrenciler ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünleriyle 1 yılda 7,3 milyonluk ciro yaptı


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA´da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin, atölyelerde sıvı ve katı temizlik maddelerinin yanı sıra `School´ markasıyla ürettikleri dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100´den fazla ürün kamu kurumlarına satılıyor. Üretime devam edilen atölyede geçen yıl 7,3 milyon liralık sarış cirosuna ulaşan öğrenciler, Türkiye´de en fazla ciro yapan okullar arasında üçüncü oldu. Okullarında, günde 31 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 5 ton boya üretim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Şu an ülkemizdeki en büyük depoya ve üretim kapasitesine sahip bir okuluz" dedi.
Kütahya´da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde, sıvı ve katı temizlik maddelerinin yanı sıra koronavirüs sürecinde `School´ markası altında dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100´den fazla ürün satışı yapılıyor.
TÜRKİYE´DE ÜÇÜNCÜ OLDU, BOŞ KONTENJAN YOK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı verilerine göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 300 bin liralık satış ile ülke genelinde en fazla ciroya sahip üçüncü okul oldu. Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okula nakil olup, gelmek isteyen çok öğrenci olduğunu ifade ederek, "Kütahya´da böyle bir üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulumuzun öğrenci kabulüne baktığımızda, diğer okullardan nakil için ciddi bir talepte bulunuyorlar. Ancak kontenjanımızda boşluk olmadığından dolayı okulumuz Kütahya genelinde en çok rağbet gören meslek liselerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada dersleriyle birlikte pratik yapma imkanı da buluyor. Bu anlamda kendilerine ufak da bir kazanç elde ediyorlar. Meslek liselerinin önemini hem ilimiz özelinde hem de ülkemiz genelinde bizzat yaşayarak bir defa daha hissettik" dedi.
85 ÖĞRENCİ VARDİYALI OLARAK ÇALIŞIYOR
Günde 31 ton dezenfektan ve temizlik malzemesi ile 5 ton boya üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Müdür Mustafa Özünlü, okullar arasında en büyük depoya sahip olduklarını söyledi. Kimya bölümünde 85 civarında öğrencinin vardiya sistemiyle üretime devam ettiğini kaydeden Özünlü, "Şu an ülkemizdeki en büyük depoya ve üretim kapasitesine sahip okuluz. Kimya bölümümüzde 85 civarında öğrencimiz var. Öğrencilerimizle vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Neyi, nasıl üreteceklerini ve piyasa şartlarını burada görüyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de sürekli piyasayı takip ettikleri için üretim noktasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Okulumuzun ArGe merkezi olması, öğretmenlerimizin yeni teknolojilere adapte olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla piyasada yeni bir ürün çıkacaksa takip ediyoruz veya yurt dışında üretilmiş bir ürünün muadilini okulumuzda üretebiliyoruz" şeklinde konuştu.
`100 ÇEŞİT ÜRÜN VAR´
Okulda yaklaşık 100 farklı ürünün üretildiğini kaydeden Özünlü, bu ürünlerin İzmir´den Sivas´a kadar geniş bir yelpazede satıldığını ifade etti. Genellikle kamu kurumlarına satış yaptıklarını anlatan Özünlü, "Özellikle pandemi sürecinde dezenfektanın az bulunduğu zamanlarda okulumuz çevre illerdeki tüm ihtiyacı anında giderdi. Pandemi sürecinde alınan izinlerle öğrencilerimiz okulda çalışmaya devam ettiler ve vatandaşlarımızın, okullarımızın kullanacağı ürünleri ürettiler. Ambulansların gümüş içerikli dezenfektanlarını bile üretiyoruz. Bunlar özel bir karışım" dedi.
İLK SIRADA İSTANBUL YER ALDI
2020 yılı verilerine göre, 10 milyon liralık ciro ile İstanbul Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7,4 milyon liralık üretimle ikinci ve Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 7,3 milyon liralık üretimle üçüncü sırada yer aldı. DHA-Ekonomi Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-02-13 09:11:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydınlatma çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Aydınlatma çalışmaları tamamlandı
Altıntaş ilçe Devlet Hastanesi'ne ambulans
YEREL HABERLER Altıntaş ilçe Devlet Hastanesi'ne ambulans
Belediye ekiplerinin alt yapı çalışmaları
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinin alt yapı çalışmaları
Sokak hayvanlarını beslediler
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını beslediler
Şaphane'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Şaphane'de kan bağışı kampanyası
Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, bakımını üstlendi
YEREL HABERLER Yavru köpekler için bahçesine kulübe yaptırdı, ...
Evcil hayvanlara kulübe ve mama desteği
YEREL HABERLER Evcil hayvanlara kulübe ve mama desteği
Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
Gediz’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Gediz’de kaçak tütün ve sigara operasyonu
Üç aylar başlangıcı dolayısıyla lokma tatlısı ikram
YEREL HABERLER Üç aylar başlangıcı dolayısıyla lokma tatlısı ikram
Kütahya'da ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ projesi
YEREL HABERLER Kütahya'da ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller ...
Başkan Işık: "Mutlulukları daha artıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Mutlulukları daha artıracağız"
DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni
YEREL HABERLER DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni
Rektör Uysal:” Haksız yere iş yapan eleştirilirse, yaptıkları güzel işler görülmezse, insanları nasıl motive edeceğiz?”
YEREL HABERLER Rektör Uysal:” Haksız yere iş yapan eleştirilirse, ...
Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir cami
YEREL HABERLER Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir cami
Korona sürecinde ip satışları patladı Kütahyalı esnaf Halil Arslan: "İzolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında özellikle kadınlar çeşitli hobilere yöneldi" "Kadınlar rengarenk yün ve orlon ipleri satın alarak atkı, bere, şal, kazak ve çorap gibi kıyafetler üretiyor"
YEREL HABERLER Korona sürecinde ip satışları patladı Kütahyalı esnaf ...
Müdür Başyiğit’ten, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit’ten, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ...
Vali Çelik: "24 saat yanınızda ve emrinizdeyim"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "24 saat yanınızda ve emrinizdeyim"
Emet'te ağaç dikim çalışmaları
YEREL HABERLER Emet'te ağaç dikim çalışmaları
Gazilik unvanını karavanına yazarak istedi
YEREL HABERLER Gazilik unvanını karavanına yazarak istedi
Metruk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Metruk binalar yıkılıyor
Yedieminde bulunan motosikletler satılıyor
YEREL HABERLER Yedieminde bulunan motosikletler satılıyor
Kaymakam Pelvan: ''Tüm okullarımız Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime hazır''
YEREL HABERLER Kaymakam Pelvan: ''Tüm okullarımız Korona virüs ...