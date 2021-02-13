Kütahya'da 14 Şubat hareketliliği

Kütahya'da, Sevgililer Günü'ne bir gün kala, çiçekçiler ve hediyelik eşya satan dükkanlarda hareketlilik yaşanıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, hediye almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere ve hediyelik eşya satan dükkanlara yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı hediyeleri ve çiçekleri almak isteyen vatandaşların talebi, esnafların yüzünü güldürdü.

Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladıklarını ancak vatandaşların günler öncesinden siparişlerini vermeye başladığı söyleyen çiçekçi Halil Duyar, "14 Şubat öncesinde satışlarımız iyi. Hareketlenme başladı. Bizde Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarımızı yaptık ve satışlarımızı sürdürüyoruz. Sevgililer Günü'nde her zaman olduğu gibi kırmızı gül revaçta. Tek güller 10 liradan başlıyor ve müşterilerimizin arz ettikleri gibi 200 liraya kadar çıkıyor. Sevgililer Günü'ne bir gün kala satışlara bakarsak bu senede gelenek değişmeyerek en çok satışımız tek güllerde ve buket satışlarımızda olacak. Şuan için satışlardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

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