Müftü Demirtaş, Başkan Biçer’i ziyaret etti

Simav Belediyesi’ne ziyarette bulunan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Belediye Başkanı Adil Biçer’e Kur’anı Kerim hediye etti. Biçer’in makamında gerçekleştirilen ziyarette Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın da bulundu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, termal kentin Şehr’ül Emin’i olan Başkan Biçer’e çalışmalarında başarılar diledi. Demirtaş “ İl ve İlçe Müftülüğü olarak, sizlerle birlikte yapacağımız görevlerimizde, işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kendisine hediye edilen Kur’anı Kerim için, ziyarette bulunan İl Müftüsü Demirtaş ve İlçe Müftüsü Aydın’a teşekkür etti.

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