Hisarcık Yunus Emre Cami bahçesi ağaçlandırıldı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Cami bahçesine imam ve cemaat tarafından mavi ladin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Cami İmam Hatibi İlyas Yiğit, bir hayırsever tarafından temin edilen 9 mavi ladin fidanını cemaatle birlikte cami bahçesine diktiklerini belirterek, hayırsever vatandaşa ve fidan dikimine katılan cami cemaatine teşekkür etti.

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