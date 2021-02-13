Hisarcık’ta sokağa çıkma yasağında eş zamanlı genel denetim

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde salgınla mücadele alanında alınan tedbirlere uyumun en üst düzeyde tesisi amacıyla, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonunda eş zamanlı genel denetimler gerçekleştirildi.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde Kaymakam Buğra Karadağ’ın koordinasyonunda, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın da katılımıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürede yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin muafiyet gereklerine uygun hareket edip etmedikleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince kapalı olması gereken işyerlerinin bu zorunluluğa riayet edip etmedikleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince belirli saatler içerisinde faaliyette bulunması gereken iş yerlerinde çalışma sürelerine riayet edilip edilmediği kontrol edildi.

Denetimlerin sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü de devam edeceği belirtildi.

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