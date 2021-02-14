Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40.08 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan H.H.E.,M.T., H.Ö. ve Y.S. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 40.08 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Araç sahibi H.H.E. isimli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan, diğer şahıslara ise uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

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