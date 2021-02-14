Altıntaş'ta ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde çevre yolu ve ilçe merkezi yol kenarlarında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz, çevre yolunda ve ilçe merkezine giden yol kenarlarında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Yeşil bir Altıntaş için çalışıyoruz. Toki konutları ve mesire alanımızdan sonra çevre yolunun da yeşil bir görünüme kavuşmasını istiyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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