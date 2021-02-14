Yaşlılara moral ziyareti

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Türk Kızılay Kütahya Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretlerine başladıkları bildirildi.

Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mahallelerdeki 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara moral ziyaretlerine başladıklarını söyledi.

Semra Sarıışık Tozaraydın, ”İlk ziyaretimizi muhtar İnci Nur Duman eşliğinde Müderris Mahallesinde gerçekleştirdik. Pandemi kuralları çerçevesinde kapıdan yapılan moral ziyaretinde yönetim kurulu üyelerimizce ev sahiplerine hijyen paketleri takdim edildi. Moral ziyaretlerimiz peyderpey devam edecek” dedi.

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