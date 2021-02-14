Başkan Doğan: ''Projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz''

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, projeleri hayata geçirmede önemli bir konu olan mali kaynakları bularak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Emet göleti arıtma tesisi ve ilçeye naklini içeren isale hattı projesinin tamamlanarak onayda olduğunu belirten Başkan Hüseyin Doğan, ''Tüm alt yapı değişim ihalesi öncesi son viraj olan Emet göleti arıtma tesisi ve ilçeye naklini içeren projemiz tamamlanarak İller bankası onayına sunuldu. İller Bankası Proje Daire başkanı Murat Karaçam’ı Ankara’da makamında ziyaret ettik. Daire başkanımızla yapılan görüşmelerde projenin ay sonuna kadar onaylanacağı değerlendirmeleri, tüm projeleri hayata geçirme adına ihale süreci konularında oldukça verimli gecen istişarelerde bulunduk. Bu proje onayının ardından artık Emet’in içme suyu, kanalizasyon, yağmur kanalları, Emet göleti arıtma tesisi, Emet’e isalesi, merkezde su depoları yapımı, yine merkezde atıksı arıtma tesisi yapımını da kapsayan, tüm çalışmalar bir bütün olarak ihale edilecek aşamaya getirildi. Toplam maliyeti 120 milyon TL’yi bulan bu çalışma ile güzel Gazi Emetimizin altıda bir o kadar güzel ve modern olacak" diye konuştu.



"GES projesine 6 milyon TL kaynak bularak hayata geçirdik"

Bir projeye başlamak, geliştirmek kadar, projeyi hayata geçirmek adına kaynak oluşturmanın işin yüzde 80’i olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, ''Proje yapmak, proje tasarlamak elbette çok önemli. Ancak projeleri hayata geçirebilmek için kaynak oluşturmak, işin neredeyse yüzde 80’ini gerçekleştirmek demektir. Zira, bugün tüm vatandaşlarımızın ilçemizi geliştirme ve güzelleştirme adına bir çok düşünce ve projeleri olabilir. Fakat önemli olan, mevcut ekonomik şartlar dahilinde ekonomik kaynakları ve imkanları kullanarak, hayata geçirilebilecek projeler yapmak bir anlam ifade etmektedir. AK Parti hükümetimizin insan ve hizmet odaklı politikaları sayesinde gerek GES projemiz, gerekse alt yapı çalışmalarımızda hükümetimiz daima yanımızda yer alıyor. AK Parti ilçe ve İl Başkanlığımız, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz, bakan ve daire başkanlarımız, bürokratlarımız, halka hizmet için daima yanımızda ve destekçilerimiz oluyorlar. Kendilerine halkımızı adına müteşekkiriz. Bakınız Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma Bakanlığımız ilçemiz ve il ziyaretlerin de, hem ilçemiz hem de Kütahya genelimiz adına çok güzel hizmet ve destekler alınabiliyor. Bizler gibi mali borç yükleri altında ezilen belediyelerin halka hizmet verebilmeleri, halkın huzur ve rahatları için her türlü desteği veriyorlar. İşte bu yüzden mali kaynak yetersizliği sebebiyle geri kalması gündeme gelen GES projesine 6 milyon TL kaynak bularak hayata geçirilmesini sağladık. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki 120 milyonu bulan ve yüzde 50’sini devletimizin karşıladığı projemizin ,diğer yüzde 50’si içinde gerekli kaynak bulma çalışmalarımızda da çok önemli gelişmeler elde ettik. Bu hizmetler yine AK Parti hükümetimizin destekleri ile Allah'ın izniyle hizmete geçirilecektir. Gazi Emet halkımızın modern bir alt yapıya kavuşması için yoğun bir 2021 çalışma yılı bizleri bekliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.