Hisarcık´ta eski muhtar koronavirüse yenildi

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy´de eski mahalle muhtarı Ömer Yiğit (62), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy´de eski mahalle muhtarı olan evli ve 3 çocuk babası Ömer Yiğit, yaklaşık 10 gün önce Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yoğun bakıma alındı. Ancak Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Yiğit´in cenazesi Dereköy mezarlığında salgın tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2021-02-14 16:29:20
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