Simavlı çiçekçinin 'Sevgililer Günü' sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Sevgililer Günü'nde satış serbestliği verilen çiçekçiler günün sonunda mutluluklarını yöresel oyunlarla kutladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 121314 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalardan muaf tutulan çiçek satan iş yerleri, pandemi sürecindeki durgun olan işlerinin ardından kazançlı günler yaşadıklarını söylediler.

Çiçekçi Mehmet Yüksek, (51) Sevgililer Günü dolayısıyla açık olan iş yerinde son gün satışlarından olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Yüksek, “Geç saatlere kadar gün sonu temizliğini yaptıktan sonra eşimle birlikte yöresel oyunlar oynayıp hem sevgililer gününü, hem de son günlerde yaptığımız en kazançlı günü kutladık. Sevinçli günümüzü de cep telefonu ile kayıt yapıp ölümsüzleştirdik. Bizlere destek veren yetkililere ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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