Kütahya'da kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı Beyaza bürünün Kütahya Hisar Kalesi'nin havan çekilen görüntüsü adeta büyüledi

Kütahya’da gece başlayan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya'da, belediye ile Karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin KütahyaTavşanlı, KütahyaEskişehir ve KütahyaAfyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz gidişine izin vermediği bildirildi.
Şehir merkezinde kar kalındığı 25 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade etti.
Kütahya'daki beyaz güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi.
Bu arada, beyaza bürünün Kütahya Hisar Kalesi'nin havan çekilen görüntüsü adeta büyülerken, kentte kar yağışının hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.