Belediye ekipleri görevlerinin başında

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Meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda, akşam saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı, Kütahya Belediyesi karla mücadele ekipleri, sahada görevinin başında.

Ekipler, tuzlama başta olmak üzere, kar küreme ve temizleme çalışmalarını ana arterler ve caddelerde sürüdürüyor. Ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi.

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