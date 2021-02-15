Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.Domaniç´te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-02-15 17:15:44



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