Emet’te kaçak sigara operasyonu

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 100 gram kıyılmış tütün, 6 bin 800 adet makaron ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın evinde hazırladığı içi tütün doldurulmuş makaronları satarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kilo 100 gram kıyılmış tütün, 200'lük kutularda 34 kutu (6 bin 800 adet) makaron, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet elektronik tütün sarma makinası, 2 adet tütün sarma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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