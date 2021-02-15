Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağan kardan dolayı aç kalan domuzlar, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Tavşanlı'da etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise şehre indi. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek arayan domuzların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar, daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.

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