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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumlupınar Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

İHA

Dumlupınar Belediyesi'nden karla mücadele seferberliği

Dumlupınar Belediyesi, karla mücadele ekiplerince ilçe merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Etkili olan ve ilçeyi beyaza büründüren kar yağışının ardından ulaşımda sorun yaşanmaması için kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olan belediye ekiplerince karla mücadele çalışmalarına hız verildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ilçede yoğun kar yağışı süresince belediye ekiplerinin iki iş makinesiyle gece gündüz çalışarak ilçe merkezindeki ana arterler başta olmak üzere, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Akağaç,” Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerimiz fedakarca çalışmalarına devam etmektedirler. Mesai kavramı gözetmeksizin özverili şekilde çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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