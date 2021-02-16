DPÜSEM’den Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (DPÜSEM) tarafından düzenlenen Çocuk Gelişimi Eğitim Zirvesi açılışı Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve yaklaşık 22 bin kişinin başvurduğu seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Kazım Uysal, “Günümüzde çocuk yetiştirmek her açıdan çok önemli bir konu. Çocuklarımızın başta aile içerisinde ve sonrasında da okullarında gelişimini iyi bir şekilde gerçekleştirerek vatanına, milletine, dinine, örf ve adetlerine bağlı bireyler olmasının her açıdan devletimizin gelişmesinde önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi ve deneyimlerini de katılımcılara aktaran Rektör Uysal, katılımcılara iyi dileklerini sundu.

Uysal’ın ardından Dr. Öğr. Üyesi Banu Özkan tarafından Okul Öncesi Dönemde Drama, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan tarafından Erken Çocukluk Psikolojisi, Arş. Gör. Tuğba Aydemir Özalp tarafından Reggio Emilia Yaklaşımı, Uzman Öğretici Melike Çatak tarafından İşaret Dili ve Uzman Öğretici Murat Arapoğlu tarafından Satranç eğitimleri verildi.

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