Hisarcık Belediyesi'nin temizlik ve kar mesaisi

Hisarcık Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ana caddeler başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırımlarda kar temizliği, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iki günden beri devam eden kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi için karla mücadele ekiplerinin 7/24 kar temizliği yaparken, yayaların can güvenliğini sağlamak için de kaldırımlarda tuzlama ve temizlik çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

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