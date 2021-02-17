Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları tamamlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmaları tamamlanan ve taşınma işlemleri devam eden Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Ahmet Çınar'dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, güçlendirme çalışmalarının sona ermiş olması ve okulun eğitim öğretime hazır duruma gelmiş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başyiğit, öğrencilerin en kısa sürede okullarına kavuşması dileklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.