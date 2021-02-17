Ana arterlerde kar temizleme çalışması

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kütahya’nın Simav ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışmalar yaptı.

Karla mücadele ekiplerinin ana arterlerdeki çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Biçer, ilçe merkezindeki mahalle ve sokaklardaki yolların açık kalması, ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapıldığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

İlçe dışındaki köy yollarında ve yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının Karayolları ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi.

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