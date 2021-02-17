Ak Partili belde belediye başkanları ile istişare toplantısı

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AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Partili belde belediye başkanları'nın hizmet planlama toplantısına katıldı. AK Partili Akdağ, Çitgöl, Demirci, Kuşu ve Naşa belde başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 2021 yılı hizmet planlama toplantısı, Ak Parti İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar, Kuşu belediye Başkanı Feridun Aktay, Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, inandığımız yolda gece gündüz gayret gösteren Belediye Başkanları’na şehrimiz ve partim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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